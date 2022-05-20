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Колыванов: «Динамо» нужно победить «Сочи», чтобы подойти к финалу КР в хорошем настроении

Колыванов: «Динамо» нужно победить «Сочи», чтобы подойти к финалу КР в хорошем настроении
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Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» сыграет с «Сочи».

«Понятно, что «Сочи» отступать некуда, им нужна только победа. «Динамо» может превзойти сочинцев за счёт быстрой, скоростной игры. Если «Сочи» будет оставлять открытыми зоны, давать динамовцам принимать мяч, идти в обыгрыш, то «Динамо» за это будет наказывать. Считаю, что динамовцам надо выиграть этот матч, чтобы с хорошим настроением подойти к финалу Кубка России», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, матч 30-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Динамо» — «Сочи» состоится в субботу, 21 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

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