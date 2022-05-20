Вратарь «Боруссии Д» стал одноклубником Фёдора Чалова

Вратарь дортмундской «Боруссии» Марвин Хиц стал футболистом «Базеля». Об этом сообщает пресс-служба швейцарской команды в «Твиттере».
По сведениям Transfermarkt, 34-летний футболист перешёл в команду на правах свободного агента. Его соглашение с дортмундской командой, по данным того же издания, истекал в конце следующего сезона.
Хиц выступал за «Боруссию» с 2018 года. С тех пор на счету швейцарского вратаря 46 проведённых матчей во всех турнирах, 56 пропущенных мячей и 19 встреч «на ноль».
Также Хиц вызывался в состав национальной сборной Швейцарии, за которую в двух матчах дважды сыграл «на ноль».
Напомним, за «Базель» на правах аренды выступает нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов. Его соглашение с швейцарской командой истекает в конце сезона.
Видео. Футболисты «Айнтрахта» празднуют победу в ЛЕ на кабриолетах:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 20 мая 2022
-
17:16
-
17:16
-
17:12
-
16:54
-
16:45
-
16:39
-
16:33
-
16:23
-
16:21
-
16:08
-
16:06
-
15:46
-
15:36
-
15:36
-
15:33
-
15:22
-
15:08
-
15:00
-
14:57
-
14:52
-
14:51
-
14:41
-
14:35
-
14:32
-
14:22
-
14:17
-
14:14
-
14:08
-
14:00
-
13:52
-
13:35
-
13:33
-
13:25
-
13:25
-
13:18