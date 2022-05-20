Вратарь «Боруссии Д» стал одноклубником Фёдора Чалова

Вратарь дортмундской «Боруссии» Марвин Хиц стал футболистом «Базеля». Об этом сообщает пресс-служба швейцарской команды в «Твиттере».

По сведениям Transfermarkt, 34-летний футболист перешёл в команду на правах свободного агента. Его соглашение с дортмундской командой, по данным того же издания, истекал в конце следующего сезона.

Хиц выступал за «Боруссию» с 2018 года. С тех пор на счету швейцарского вратаря 46 проведённых матчей во всех турнирах, 56 пропущенных мячей и 19 встреч «на ноль».



Также Хиц вызывался в состав национальной сборной Швейцарии, за которую в двух матчах дважды сыграл «на ноль».

Напомним, за «Базель» на правах аренды выступает нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов. Его соглашение с швейцарской командой истекает в конце сезона.

Видео. Футболисты «Айнтрахта» празднуют победу в ЛЕ на кабриолетах:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.