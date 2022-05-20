Появилось видео, как капитан «Спартака» Джикия приехал на тренировку на «Волге»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия приехал на тренировку своей команды на «Волге». Видео опубликовано в телеграм-канале красно-белых.

«Кэп приехал на тренировку на стиле», — подписано видео.

28-летний Джикия в нынешнем сезоне выходил на поле в 38 играх, в которых забил гол и отдал результативную передачу.

Московской команде осталось провести в нынешнем сезоне два матча. Завтра, 21 мая, подопечные Паоло Ваноли сыграют на выезде с подмосковными «Химками» в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). 29 мая красно-белые разыграют с «Динамо» Кубок России.

В чемпионате страны «Спартак» с 38 очками в 29 турах идёт на 10-й строчке турнирной таблицы.

Какой же «Спартак» скандальный! Обзор 29-го тура РПЛ. Премьер-Лига несправедливости #6: