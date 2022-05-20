Гвардиола выразил желание оставить Гюндогана в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о будущем полузащитника Илкая Гюндогана в команде.

«Если вы спросите меня, то я хочу, чтобы Илкай остался в «Манчестер Сити». Никто не думает о том, что он может уйти. Если Гюндоган хочет уйти, то мы в клубе об этом не знаем», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

31-летний Гюндоган стал футболистом английского клуба летом 2016 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В 42 встречах нынешнего сезона немецкий полузащитник отличился восемь раз и отдал шесть результативных передач партнёрам.

Соглашение между Гюндоганом и «Манчестер Сити» истекает в конце следующего сезона.

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