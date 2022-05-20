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Мама Мбаппе: у нас есть соглашения с «Реалом» и «ПСЖ». Килиану предстоит сделать выбор

Мама Мбаппе: у нас есть соглашения с «Реалом» и «ПСЖ». Килиану предстоит сделать выбор
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Файза Ламари, мама нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, рассказала о продолжении карьеры сына.

«Новых переговоров между нами и «ПСЖ» нет. У нас есть соглашение с «Реалом» и ещё одна договорённость с «ПСЖ». Теперь Килиану предстоит сделать выбор. Предложения «Реала» и «ПСЖ» равны, между ними нет разницы», – цитирует мать футболиста Kora Plus.

В онлайн-магазине «ПСЖ» сейчас отсутствует футболка с именем французского игрока. Мбаппе через несколько дней расскажет, где продолжит карьеру, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети.

Напомним, в нынешнем сезоне Мбаппе сыграл в 45 матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 26 результативными передачами. Уже 30 июня этого года истекает его контракт с нынешним клубом, после чего Килиан Мбаппе выйдет на рынок свободных агентов.

Ранее сообщалось, что парижане всё ещё пытаются убедить французского форварда подписать контракт с командой.

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