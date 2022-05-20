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Дортмундская «Боруссия» уволила Розе. Тренер отработал в клубе год

Дортмундская «Боруссия» уволила Розе. Тренер отработал в клубе год
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба «шмелей».

45-летний специалист возглавил «Дортмунд» летом 2021 года. Розе работал в мёнхенгладбахской «Боруссии» с 2019 года. Ранее он тренировал «Ред Булл Зальцбург», с которым дважды становился чемпионом Австрии и один раз выигрывал Кубок страны.

«Шмели» под руководством Марко Розе заняли второе место в турнирной таблице завершившегося чемпионата Германии, набрав 69 очков в 32 матчах. Отставание от лидера в лице «Баварии» составило восемь баллов.

Холанд дал автограф мальчику прямо во время матча.

Напомним, в декабре 2020 года пост главного тренера дортмундской «Боруссии» покинул Люсьен Фавр. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Эдин Терзич, под руководством которого команда провела 12 матчей: 6 побед, 4 поражения, 2 ничьих.

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