«Позаряжаем!» Дзагоев сообщил, что придёт на фанатскую трибуну ЦСКА в матче с «Ростовом»
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Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что проведёт 15 минут встречи команды с «Ростовом» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на фанатской трибуне армейцев.
«Первые 15 минут матча с «Ростовом» проведу на фанатской трибуне ЦСКА по случаю ухода из клуба. Позаряжаем вместе с болельщиками!» — сказал Дзагоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сегодня, 20 мая, ЦСКА объявил о досрочном прекращении действия контракта c 31-летним футболистом. Соглашение между сторонами действовало до конца следующего сезона. Дзагоев выступал за ЦСКА с 2007 года, а в апреле 2008-го провёл за команду первый матч.
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