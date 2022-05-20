Осинькин: не покину «Крылья Советов» ради любой московской команды
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что не собирается покидать самарскую команду ради перехода в московскую.
«Можно сформулировать так, что я не покину «Крылья Советов» ради любой московской команды. Не надо конкретики. Возможности у некоторых клубов действительно выше, чем в Самаре, но сейчас меня всё устраивает в «Крыльях», — рассказал Осинькин в эфире телеканала «Матч Премьер».
56-летний Осинькин возглавил самарскую команду летом 2020 года. В первый сезон Осинькин вместе с «Крыльями Советов» выиграл Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Сейчас самарцы с 41 очком в 29 матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) занимают в турнирной таблице восьмое место.
Премьер-Лига несправедливости #6:
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