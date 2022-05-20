«Бронза будет ваша». «Динамо» зашифровало послание для «Сочи»
Поделиться
Пресс-служба московского «Динамо» в телеграм-канале опубликовала путеводитель по Москве для болельщиков «Сочи» в преддверии очного матча команд в 30-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Если сложить первые буквы указанных мест, то получится фраза «Бронза будет ваша».
Напомним, завтра, 21 мая, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве «Динамо» и «Сочи» определят судьбу серебряных медалей чемпионата России. В турнирной таблице у команд одинаковое количество очков (53), но москвичи опережают соперника за счёт победы в очном матче в первом круге.
«Сочи» для итогового второго места в РПЛ требуется только победа, «Динамо» устроит и ничья.
Какой же «Спартак» скандальный! Обзор 29-го тура РПЛ. Премьер-Лига несправедливости #6:
Комментарии
- 20 мая 2022
-
18:34
-
18:31
-
18:30
-
18:25
-
18:14
-
18:12
-
18:10
-
18:01
-
17:57
-
17:54
-
17:42
-
17:40
-
17:33
-
17:29
-
17:16
-
17:16
-
17:12
-
16:54
-
16:45
-
16:39
-
16:33
-
16:23
-
16:21
-
16:08
-
16:06
-
15:46
-
15:36
-
15:36
-
15:33
-
15:22
-
15:08
-
15:00
-
14:57
-
14:52
-
14:51
Партнерский контент