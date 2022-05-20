«Бронза будет ваша». «Динамо» зашифровало послание для «Сочи»

Пресс-служба московского «Динамо» в телеграм-канале опубликовала путеводитель по Москве для болельщиков «Сочи» в преддверии очного матча команд в 30-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Если сложить первые буквы указанных мест, то получится фраза «Бронза будет ваша».

Напомним, завтра, 21 мая, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве «Динамо» и «Сочи» определят судьбу серебряных медалей чемпионата России. В турнирной таблице у команд одинаковое количество очков (53), но москвичи опережают соперника за счёт победы в очном матче в первом круге.



«Сочи» для итогового второго места в РПЛ требуется только победа, «Динамо» устроит и ничья.

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