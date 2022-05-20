ЦСКА объявил о продлении контракта с Ушаковым

Нападающий московского ЦСКА Егор Ушаков подписал новое соглашение с командой до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в телеграм-канале.

19-летний Ушаков является воспитанником московского «Торпедо». За ЦСКА нападающий выступает с февраля 2020 года.

За основную команду московского клуба Ушаков дебютировал 3 апреля 2022 года в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Уралом» (2:2), в котором отметился результативной передачей. В следующей игре с «Химками» (2:4) Егор сумел отличиться. Всего за основной состав Ушаков провёл шесть матчей в чемпионате России и один – в Кубке страны.

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