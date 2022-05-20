Терзич, с которым «Боруссия» выиграла Кубок Германии, может возглавить клуб

Стало известно, кто может сменить главного тренера дортмундской «Боруссии» Марко Розе, который сегодня был отправлен в отставку. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, «Боруссия» сделала предложение Эдину Терзичу о назначении новым главным тренером клуба. 45-летний Розе возглавил «Дортмунд» летом 2021 года. Розе работал в мёнхенгладбахской «Боруссии» с 2019 года. Ранее он тренировал «Ред Булл Зальцбург», с которым дважды становился чемпионом Австрии и один раз выигрывал Кубок страны.

Под руководством Терзича, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Боруссии Д» после увольнения Люсьена Фавра в 2020 году, «шмели» стали обладателями Кубка Германии.