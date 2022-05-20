Ван Дейк и Салах вернулись в общую группу «Ливерпуля»

Нападающий Мохамед Салах и защитник Вирджил ван Дейк возобновили тренировки в общей группе «Ливерпуля». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба в «Твиттере». Оба футболиста получили повреждения в игре с «Челси» (14 мая) в финале Кубка Англии, который закончился победой их команды в серии пенальти.

Фото: ФК «Ливерпуль»

В последнем туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится в воскресенье, 22 мая. Начало матча – в 18:00 мск.

После 37 матчей «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 90 очками. «Ливерпуль» отстаёт на одно очко. Команде Юргена Клоппа нужно побеждать «Вулверхэмптон» и ждать потерю очков «горожан» в игре с «Астон Виллой» для победы в АПЛ.

28 мая «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

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