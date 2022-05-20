ЦСКА объявил об уходе Хёрдура Магнуссона

Московский ЦСКА объявил об уходе защитника Хёрдура Магнуссона. Контракт с исландским футболистом, который истекал в конце сезона, не будет продлён. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.
29-летний Магнуссон стал футболистом российского клуба в 2018 году, перейдя из английского клуба «Бристоль Сити». В 92 матчах за команду исландский защитник забил пять голов и отдал результативную передачу. Вместе с ЦСКА Магнуссон выиграл Суперкубок России.
«Хёрдур Магнуссон покидает ПФК ЦСКА. Контракт исландского защитника истекает по окончании сезона. Мы благодарим Хёрдура за время, проведённое в ПФК ЦСКА, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в заявлении московской команды.
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