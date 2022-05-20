Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торино» — «Рома». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА объявил об уходе Хёрдура Магнуссона

ЦСКА объявил об уходе Хёрдура Магнуссона
Комментарии

Московский ЦСКА объявил об уходе защитника Хёрдура Магнуссона. Контракт с исландским футболистом, который истекал в конце сезона, не будет продлён. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

29-летний Магнуссон стал футболистом российского клуба в 2018 году, перейдя из английского клуба «Бристоль Сити». В 92 матчах за команду исландский защитник забил пять голов и отдал результативную передачу. Вместе с ЦСКА Магнуссон выиграл Суперкубок России.

«Хёрдур Магнуссон покидает ПФК ЦСКА. Контракт исландского защитника истекает по окончании сезона. Мы благодарим Хёрдура за время, проведённое в ПФК ЦСКА, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в заявлении московской команды.

Какой же «Спартак» скандальный! Обзор 29-го тура РПЛ. Премьер-Лига несправедливости #6:

Дзагоеву хочется аплодировать стоя! Алан внёс в ЦСКА особую культуру Дзагоеву хочется аплодировать стоя! Алан внёс в ЦСКА особую культуру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022