В ЦСКА прокомментировали уход Хёрдура Магнуссона
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об уходе из команды защитника Хёрдура Магнуссона. Контракт с 29-летним футболистом не был продлён.
«Магнуссон перешёл в ПФК ЦСКА в важный момент перестройки команды и с ходу стал основным защитником и одним из лидеров того состава. Вместе с ним команда одержала много запоминающихся побед, в том числе дважды над «Реалом». В каждой игре Хёрдур демонстрировал бойцовские качества, за что его полюбили наши болельщики. Мы благодарны ему за период в ПФК ЦСКА, желаем успешной карьеры и обойтись без серьёзных травм», — передаёт слова Бабаева пресс-служба московской команды.
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Новость по темеЦСКА объявил об уходе Хёрдура Магнуссона
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