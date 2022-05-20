В ЦСКА прокомментировали уход Хёрдура Магнуссона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об уходе из команды защитника Хёрдура Магнуссона. Контракт с 29-летним футболистом не был продлён.

«Магнуссон перешёл в ПФК ЦСКА в важный момент перестройки команды и с ходу стал основным защитником и одним из лидеров того состава. Вместе с ним команда одержала много запоминающихся побед, в том числе дважды над «Реалом». В каждой игре Хёрдур демонстрировал бойцовские качества, за что его полюбили наши болельщики. Мы благодарны ему за период в ПФК ЦСКА, желаем успешной карьеры и обойтись без серьёзных травм», — передаёт слова Бабаева пресс-служба московской команды.

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