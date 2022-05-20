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«Эвертон» понёс убытки в размере € 440 млн за 3 года, «Лидс» и «Бёрнли» обратились в АПЛ

«Эвертон» понёс убытки в размере € 440 млн за 3 года, «Лидс» и «Бёрнли» обратились в АПЛ
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«Бёрнли» и «Лидс» обратились в английскую Премьер-лигу (АПЛ) по вопросу возможного нарушения «Эвертоном» правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщает Sky Sports в «Твиттере».

По сведениям источника, ириски зафиксировали убытки в размере € 440 млн за три года. В «Лидсе» и «Бёрнли», которые борются за сохранение прописки в высшем дивизионе страны, считают, что «Эвертон» мог нарушить правила финансового фэйр-плей.

Напомним, в 37-м туре АПЛ «Эвертон» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» (3:2) и гарантировал сохранение прописки в чемпионате Англии за тур до конца.

После игры наставник «Кристал Пэлас» Патрик Виейра ударил болельщика соперника, который насмехался над ним и снимал это на телефон, ногой.

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