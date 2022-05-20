ЦСКА объявил о выкупе контракта Хорхе Карраскаля у «Ривер Плейт»

Московский ЦСКА выкупил контракт полузащитника Хорхе Карраскаля, который выступал за команду на правах аренды из аргентинского «Ривер Плейт». Об этом сообщает пресс-служба армейцев в телеграм-канале. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.

23-летний Карраскаль был арендован российским клубом до конца сезона в зимнее трансферное окно. По сведениям Transfermarkt, у ЦСКА было несколько способов выкупа контракта колумбийского футболиста. Cообщалось, что опция выкупа 80% прав на игрока будет зависеть от выполнения определённых условий. Выкуп 50% прав составит € 3 млн, а остальные 30% прав будут стоить также € 3 млн.

В 13 матчах за ЦСКА в Кубке и чемпионате России Карраскаль отметился одним забитым голом и результативной передачей.

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