«Енисей» продлил контракт с двумя игроками
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Футбольный клуб «Енисей» продлил контракт с двумя игроками. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Вратарь Михаил Опарин продлил контракт с командой до конца сезона-2023/2024 с опцией продления ещё на один сезон. Защитник Херман Феррейра остаётся в стане красноярцев на тех же основаниях.
Россиянин играл в «Енисее» с 2014 по 2017 год. Затем он выступал за «Тосно», «Крылья Советов» и СКА-Хабаровск. В 2019 году он вернулся в команду. Феррейра выступает за красноярский клуб с лета 2021 года. В текущем сезоне голкипер провёл 31 матч в ФНЛ, защитник — 21 игру.
В этом году «Енисей» в полуфинале Кубка России играл в Москве со «Спартаком». Красноярцы уступили со счётом 3:0 и не смогли квалифицироваться в финал турнира.
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