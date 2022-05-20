Андрей Шевченко вручит «ПСЖ» титул чемпиона Франции

Бывший нападающий «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко примет участие в церемонии награждения «ПСЖ» в качестве чемпиона Франции сезона-2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба парижан на официальном сайте.
Завтра, 21 мая, «ПСЖ» на домашнем стадионе «Парк де Пренс» в Париже сыграет в рамках чемпионата страны с «Метцем». После встречи парижане обещают световое, звуковое и пиротехническое шоу, которое продолжится вручением наград.
Индивидуальные награды могут получить полузащитник Марко Верратти (единственный игрок в истории Лиги 1, выигравший восемь трофеев), нападающий Килиан Мбаппе, который может стать лучшим ассистентом и бомбардиром турнира, а также капитан Маркиньос.
Трофеи будут вручать легенды «ПСЖ» Бернар Лама (приз лучшему ассистенту) и Доминик Рошето (награда лучшему бомбардиру) в сопровождении Шевченко, который вручит трофей чемпиона Франции.
Главные враги Месси в футболе. Видео:
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