Широков считает, что вопрос расширения РПЛ зависит от того, какие команды вылетят
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Бывший российский полузащитник Роман Широков высказался на тему возможного расширения Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Нужно смотреть, будут стыковые матчи или нет. Видимо, зависит от того, кто вылетит. Я так понимаю, посмотрят, кто вылетит, а потом примут решение, нужно расширять лигу или нет. То есть уже понятно, что нужно!
Что касается стыковых матчей, «Нижний Новгород» теоретически может попасть туда. Ну, наверное, там они и будут. «Тула» вылетела, а «Урал» остался. Это уже понятно. Там, скорее всего, будет так», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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