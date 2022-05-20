Хорхе Карраскаль рассказал, почему решил остаться в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, почему решил остаться в московском клубе.
«Я очень рад, что продолжу выступление в ЦСКА. Меня очень тепло приняли в клубе и в команде, здесь я счастлив. У клуба прекрасные болельщики, их очень много! Все вместе – мы настоящая семья. Буду делать всё возможное и выкладываться на 100% в каждой игре. Верю, что у нас с ЦСКА впереди много ярких матчей и побед», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
23-летний Карраскаль был арендован российским клубом до конца сезона в зимнее трансферное окно. По сведениям Transfermarkt, у ЦСКА было несколько способов выкупа контракта колумбийского футболиста. Сообщалось, что опция выкупа 80% прав на игрока будет зависеть от выполнения определённых условий. Выкуп 50% прав составит € 3 млн, а остальные 30% прав будут стоить также € 3 млн.
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