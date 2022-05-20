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Юрий Сёмин: «Рубин» — «Уфа» в последнем туре — матч жизни или смерти

Юрий Сёмин: «Рубин» — «Уфа» в последнем туре — матч жизни или смерти
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче между «Рубином» и «Уфой» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Самый важный матч 30-го тура РПЛ состоится между «Рубином» и «Уфой». Здесь будет определяться многое для двух команд. Остальные игры ниже по значимости. На втором месте игра «Динамо» с «Сочи». Но «Рубин» — «Уфа» — матч жизни или смерти.

Кого считаю фаворитом этой встречи? Ничего не считаю. Могу сказать одно: когда «Эвертон» победил в последнем туре и сохранил прописку в высшей лиге, радость болельщиков была равносильна тому, что команда выиграла Лигу чемпионов!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в случае ничьей или победы «Рубин» сохранит место в чемпионате России на следующий сезон (либо сыграет в стыковых матчах). Поражение «Уфе» автоматически отправит команду Леонида Слуцкого в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

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