Юрий Сёмин: «Рубин» — «Уфа» в последнем туре — матч жизни или смерти

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче между «Рубином» и «Уфой» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Самый важный матч 30-го тура РПЛ состоится между «Рубином» и «Уфой». Здесь будет определяться многое для двух команд. Остальные игры ниже по значимости. На втором месте игра «Динамо» с «Сочи». Но «Рубин» — «Уфа» — матч жизни или смерти.
Кого считаю фаворитом этой встречи? Ничего не считаю. Могу сказать одно: когда «Эвертон» победил в последнем туре и сохранил прописку в высшей лиге, радость болельщиков была равносильна тому, что команда выиграла Лигу чемпионов!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, в случае ничьей или победы «Рубин» сохранит место в чемпионате России на следующий сезон (либо сыграет в стыковых матчах). Поражение «Уфе» автоматически отправит команду Леонида Слуцкого в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Какой же «Спартак» скандальный! Обзор 29-го тура РПЛ. Премьер-Лига несправедливости #6:
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