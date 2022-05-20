Цорн прокомментировал слова агента Комппера о вариантах продолжения карьеры для тренера

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о продолжении работы с тренером команды Марвином Комппером.

«Локомотив» продолжает сотрудничество с Марвином Комппером в рамках действующего контракта, рассчитанного до 2024 года. Марвин, в свою очередь, полностью сфокусирован на работе в нашем клубе», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



После 29 матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» с 45 набранными очками идёт в турнирной таблице на шестом месте.

Завтра, 21 мая, московская команда сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Встреча на стадионе «Металлург» начнётся в 19:00 мск.

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