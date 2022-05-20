«Ювентус» намерен расторгнуть контракт с полузащитником

Туринский «Ювентус» намерен досрочно прервать трудовое соглашение с полузащитником Аароном Рэмси, проводящим вторую половину сезона на правах аренды в шотландском «Рейнджерс». Об этом сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, итальянский клуб считает, что найти покупателя на 31-летнего футболиста будет сложно, поэтому они хотели бы прервать его контракт за год до его окончания, чтобы снизить зарплатный фонд. Зарплата Рэмси в «Ювентусе» составляет € 7 млн в год, и валлиец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба.
Напомним, Рэмси стал единственным футболистом, не реализовавшим свою попытку в серии пенальти финала Лиги Европы с «Айнтрахтом». Его промах принёс немецкой команде победу в турнире.
Футболисты «Айнтрахта» празднуют победу в ЛЕ на кабриолетах. Видео:
- 20 мая 2022
-
21:50
-
21:43
-
21:36
-
21:31
-
21:17
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:41
-
20:29
-
20:28
-
20:26
-
20:22
-
20:19
-
20:03
-
19:56
-
19:47
-
19:44
-
19:40
-
19:36
-
19:25
-
19:21
-
19:05
-
19:00
-
18:34
-
18:31
-
18:30
-
18:25
-
18:14
-
18:12
-
18:10
-
18:01
-
17:57
-
17:54
-
17:42