Г. Иванов: мнение Мележикова никому не интересно. В «Спартаке» есть только мнение Заремы
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Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слова генерального директора московского «Спартака» Евгения Мележикова.
«Мнение, которое озвучивает директор «Спартака», никому не интересно. В московском «Спартаке» есть одно мнение – мнение Заремы. А остальные – неправильные. Ему даже лучше не высказываться, потому что не его это дело. Моё мнение (по поводу расширения РПЛ. — Прим. «Чемпионата») – за 18 команд», — приводит слова Иванова Metaratings.
Ранее Мележиков от лица «Спартака» выступил против возможного расширения Российской Премьер-Лиги (РПЛ) до 18 команд. Сейчас в лиге выступают 16 клубов.
Какой же «Спартак» скандальный! Обзор 29-го тура чемпионата России. Премьер-Лига несправедливости #6:
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