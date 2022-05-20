Г. Иванов: мнение Мележикова никому не интересно. В «Спартаке» есть только мнение Заремы

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слова генерального директора московского «Спартака» Евгения Мележикова.

«Мнение, которое озвучивает директор «Спартака», никому не интересно. В московском «Спартаке» есть одно мнение – мнение Заремы. А остальные – неправильные. Ему даже лучше не высказываться, потому что не его это дело. Моё мнение (по поводу расширения РПЛ. — Прим. «Чемпионата») – за 18 команд», — приводит слова Иванова Metaratings.

Ранее Мележиков от лица «Спартака» выступил против возможного расширения Российской Премьер-Лиги (РПЛ) до 18 команд. Сейчас в лиге выступают 16 клубов.

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