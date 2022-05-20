«Райо Вальекано» и «Леванте» огласили стартовые составы на последний матч в сезоне

Сегодня, 20 мая, состоится матч «Райо Вальекано» — «Леванте». Встреча 38-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Команды огласили стартвыое составы на матч:
«Райо Вальекано»: Лука Зидан, Кевин Родригеш, Алехандро Катена, Иван Балиу, Марио Суарес, Унай Лопес, Оскар Мартин, Альваро Гарсия, Ранди Нтекья, Бебе, Серхи Гвардиола.
«Леванте»: Дани Карденас, Марсело Сараччи, Серхио Постиго, Робер Пьер, Коке, Энис Барди, Гонсало Мелеро, Неманья Радоя, Хосе Луис Моралес, Алехандро Кантеро, Рохер Марти.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Леванте».
«Райо Вальекано» набрал 42 очка в 37 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Леванте» (32) — на 19-м месте. Лидером и чемпионом соревнований является мадридский «Реал» (85). Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».
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