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В «Химках» ответили на вопрос, планировали ли в команде подписать контракт с Дзагоевым

В «Химках» ответили на вопрос, планировали ли в команде подписать контракт с Дзагоевым
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном подписании в команду полузащитника Алана Дзагоева. Сегодня, 20 мая, футболист покинул московский ЦСКА.

«Честно говоря, не думали над его приобретением. Видели, что он расторг контракт. Вопросы трансферов мы будем обсуждать после завершения чемпионата.

Мы не оценивали игровые качества Алана, как-то не смотрели в эту сторону. Информация появилась только сегодня, поэтому пока не рассматривали и никак не оценивали», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Дзагоев был футболистом московской команды с 2007 года.

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