«Челси», «МЮ» и «Тоттенхэм» хотят подписать защитника «Интера»
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр входит в сферу интересов трёх английских команд. Речь идёт о «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
27-летний Шкриньяр стал футболистом «Интера» в 2017 году. В нынешнем сезоне словацкий защитник в 47 матчах во всех турнирах стал автором четырёх голов. Соглашение между Шкриньяром и «Интером» истекает в конце следующего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 60 млн.
Видеообзор матча. Финал Кубка Италии по футболу, сезон-2021/2022. «Интер» обыгрывает «Ювентус» и становится обладателем трофея:
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