Топ-5 спортивных VK Клипов за неделю
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«Чемпионат» совместно с VK продолжает публиковать «Топ-5 спортивных VK Клипов» — еженедельные подборки самых просматриваемых клипов соцсети, имеющих отношение к спорту.
Клипы «ВКонтакте» — бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы. Ежедневная аудитория «Клипов» — 20 млн человек, каждый день короткие ролики собирают более 350 млн просмотров. За время работы «Клипов» 2,1 млн уникальных авторов разместили на платформе более 8 млн роликов.
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