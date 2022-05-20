«Реал» и «Бетис» организовали коридоры почёта друг другу
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Сегодня, 20 мая, проходит матч «Реал Мадрид» — «Бетис». Встреча 38-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 идёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Перед матчем команды устроили друг другу коридоры почёта. Севильцы поздравили «Реал» с победой в чемпионате страны, а мадридцы – «Бетис» с победой в Кубке страны. На данный момент команды счёт в матче не открыли.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Мадрид» — «Бетис».
«Реал Мадрид» набрал 85 очков в 37 матчах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Бетис» (64) — на пятом месте. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико». Сейчас команда Диего Симеоне располагается на третьем месте.
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