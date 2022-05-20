Бремер признан лучшим защитником Серии А, им интересуются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»

Защитник «Торино» Бремер признан лучшим футболистом на своей позиции в чемпионате Италии сезона-2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба турнира в «Твиттере».

25-летний футболист в 33 матчах итальянской Серии А забил три гола и отдал результативную передачу.

Соглашение между Бремером и «Торино» истекает в 2024 году. Ранее сообщалось, что подписать бразильского защитника хотят «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Также интерес к игроку проявляют другие топ-команды Европы.

Бремер стал футболистом «Торино» в 2018 году, перейдя из «Атлетико Минейро». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского защитника в € 30 млн.

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