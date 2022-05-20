«Рома» разгромила «Торино» в последнем туре чемпионата Италии
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Сегодня, 20 мая, состоялся матч в рамках 38-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Ромой». Команды играли на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Разгромную победу одержали «волки» — 3:0.
Счёт в матче на 33-й минуте открыл Тэмми Абрахам — ему ассистировал Лоренцо Пеллегрини. Через 9 минут Абрахам реализовал пенальти. Во втором тайме Лоренцо Пеллегрини тоже забил 11-метровый удар.
Эта игра открыла последний тур чемпионата Италии сезона-2021/2022. По итогам 38 матчей подопечные Жозе Моуринью располагаются на шестом месте. В активе римлян 63 очка. Команда Ивана Юрича с 50 очками занимает 10-ю строчку. «Милан» с 83 очками лидирует в итальянском национальном первенстве. «Интер» (81) – на втором месте.
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