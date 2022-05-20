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«Леванте» обыграл «Райо Вальекано», но всё равно вылетел в Сегунду

«Леванте» обыграл «Райо Вальекано», но всё равно вылетел в Сегунду
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Сегодня, 20 мая, состоялся матч «Райо Вальекано» — «Леванте». Встреча 38-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде, сильнее оказались гости — финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 4:2 на табло.

В составе «Леванте» голы на свой счёт записали Гонсало Мелеро, Коке и Рохер Марти. При этом Мелеро оформил на свой счёт дубль. В составе мадридцев отличились Рохер Марти и Серхи Гвардиола.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Леванте».

«Райо Вальекано» набрал 42 очка в 38 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Леванте» (35) — на 19-м месте. Команда Алессио Лисси точно вылетит в Сегунду, несмотря на сегодняшнюю победу. Лидером и чемпионом соревнований является мадридский «Реал» (85).

Испания - Примера. 38-й тур
20 мая 2022, пятница. 22:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
2 : 4
Леванте
Валенсия
1:0 Гарсия – 18'   1:1 Мелеро – 26'   1:2 Марти – 44'   1:3 Мелеро – 45+1'   2:3 Гвардиола – 61' (пен)   2:4 Коке – 76'
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