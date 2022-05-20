«Леванте» обыграл «Райо Вальекано», но всё равно вылетел в Сегунду

Сегодня, 20 мая, состоялся матч «Райо Вальекано» — «Леванте». Встреча 38-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде, сильнее оказались гости — финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 4:2 на табло.
В составе «Леванте» голы на свой счёт записали Гонсало Мелеро, Коке и Рохер Марти. При этом Мелеро оформил на свой счёт дубль. В составе мадридцев отличились Рохер Марти и Серхи Гвардиола.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Леванте».
«Райо Вальекано» набрал 42 очка в 38 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Леванте» (35) — на 19-м месте. Команда Алессио Лисси точно вылетит в Сегунду, несмотря на сегодняшнюю победу. Лидером и чемпионом соревнований является мадридский «Реал» (85).
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