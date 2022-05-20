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«Реал» не смог обыграть «Бетис» в заключительном матче сезона

«Реал» не смог обыграть «Бетис» в заключительном матче сезона
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Сегодня, 20 мая, состоялся матч «Реал Мадрид» — «Бетис». Встреча 38-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Команды голов не забили — финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 0:0 на табло.

Перед матчем команды устроили друг другу коридоры почёта. Севильцы поздравили «Реал» с победой в чемпионате страны, а мадридцы – «Бетис» с победой в Кубке страны.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Мадрид» — «Бетис».

«Реал Мадрид» набрал 86 очков в 38 матчах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Бетис» (65) — на пятом месте. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико». Сейчас команда Диего Симеоне располагается на третьем месте.

Испания - Примера. 38-й тур
20 мая 2022, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 0
Бетис
Севилья
Комментарии
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