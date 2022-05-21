«Бетис» стал 1-й командой, не пропустившей ни одного гола от «Реала» за 5 сезонов подряд

Сегодня, 20 мая, состоялся матч «Реал Мадрид» — «Бетис». Встреча 38-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Команды голов не забили — финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 0:0 на табло.

Таким образом, «Бетис» стал первой командой в истории Ла Лиги, не пропустившей ни одного гола от «Реала» за 5 сезонов подряд.

Перед матчем команды устроили друг другу коридоры почёта. Севильцы поздравили «Реал» с победой в чемпионате страны, а мадридцы – «Бетис» с победой в Кубке страны.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Мадрид» — «Бетис».



«Реал Мадрид» набрал 86 очков в 38 матчах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Бетис» (65) — на пятом месте. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико». Сейчас команда Диего Симеоне располагается на третьем месте.