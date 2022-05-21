Месси, Ди Мария и Лаутаро Мартинес — в заявке Аргентины на матч с Италией

Сборная Аргентины огласила заявку команды для подготовки к матчу со сборной Италии.
Вратари: Франко Армани, Хуан Муссо, Эмилиано Мартинес, Херонимо Рульи.
Защитники: Гонсало Монтьель, Маркос Акунья, Науэль Молина, Неуэн Перес, Хуан Фойт, Херман Песселья, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Кристиан Ромеро, Маркос Сенеси.
Полузащитники: Гвидо Родригес, Алексис Мак Аллистер, Родриго Де Пауль, Эксекиэль Паласиос, Джовани Ло Чельсо, Алехандро Дарио Гомес, Анхель Ди Мария, Николас Гонсалес.
Нападающие: Пауло Дибала, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа, Анхель Корреа, Хулиан Альварес.
Матч между действующими чемпионами Европы и командой Южной Америки состоится 1 июня 2022 года в Лондоне.
УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча, которая пройдёт летом следующего года, получила название «Финалиссима».
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