Месси, Ди Мария и Лаутаро Мартинес — в заявке Аргентины на матч с Италией

Сборная Аргентины огласила заявку команды для подготовки к матчу со сборной Италии.



Вратари: Франко Армани, Хуан Муссо, Эмилиано Мартинес, Херонимо Рульи.

Защитники: Гонсало Монтьель, Маркос Акунья, Науэль Молина, Неуэн Перес, Хуан Фойт, Херман Песселья, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Кристиан Ромеро, Маркос Сенеси.



Полузащитники: Гвидо Родригес, Алексис Мак Аллистер, Родриго Де Пауль, Эксекиэль Паласиос, Джовани Ло Чельсо, Алехандро Дарио Гомес, Анхель Ди Мария, Николас Гонсалес.



Нападающие: Пауло Дибала, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа, Анхель Корреа, Хулиан Альварес.

Матч между действующими чемпионами Европы и командой Южной Америки состоится 1 июня 2022 года в Лондоне.



УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча, которая пройдёт летом следующего года, получила название «Финалиссима».