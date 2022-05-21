Президент «Атлетико»: Гризманн остаётся

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что нападающий Антуан Гризманн не покинет клуб в межсезонье.



«Для меня Гризманн входит в тройку-четвёрку лучших игроков мира. Он игрок «Атлетико», у него контракт, поэтому он останется у нас», — цитирует Сересо Marca.

В текущем сезоне французский нападающий провёл за «Атлетико» 35 матчей во всех турнирах, забив 8 голов, а также отдав 5 результативных передач.

Напомним, 31-летний Гризманн был игроком «Атлетико» с 2014 по 2019 год. За его переход «Барселона» заплатила € 120 млн. Летом 2021 года нападающий был отдан «матрасникам» в аренду с возможностью выкупа его соглашения. Сообщалось, что эта сумма составляет € 40 млн.

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