Дешам — о Гризманне: он всегда был ключевым игроком, но сейчас это не так
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о форварде Антуане Гризманне.
«Я много разговариваю с ним. Сейчас он не в лучшей форме. Иногда подобные вещи случаются. Он всегда был ключевым игроком, но сейчас это не так. Подобное случается со всеми. У него была травма, далее случился рецидив. Это повлияло на его физическое состояние. Я знаю, на что он способен в лучшей форме, поэтому спокоен», — цитирует Дешама Mundo Deportivo.
В текущем сезоне Гризманн провёл за «Атлетико» 35 матчей во всех турнирах, забив восемь голов, а также отдав пять результативных передач.
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Ранее стало известно, что Гризманн останется в «Атлетико» на следующий сезон.
Новость по темеПрезидент «Атлетико»: Гризманн остаётся
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