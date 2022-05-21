Защитник «Динамо» Лаксальт готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в клуб МЛС
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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт может перейти в клуб МЛС, сообщает Transfermarkt.
По информации источника, уругваец уже провёл переговоры с «Торонто». Он готов пойти на снижение зарплаты ради трансфера. В московском клубе Лаксальт зарабатывает € 1,6 млн в год. «Торонто» не сможет платить ему столько.
В текущем сезоне 29-летний защитник сыграл за «Динамо» в 14 матчах чемпионата России, а также он провёл две встречи в Кубке России.
Напомним, московский клуб приобрёл защитника у «Милана» летом прошлого года за € 3,5 млн.
После 29 матчей «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. В последнем туре московский клуб сыграет с «Сочи» на домашнем стадионе 21 мая.
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