Защитник «Динамо» Лаксальт готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в клуб МЛС

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт может перейти в клуб МЛС, сообщает Transfermarkt.

По информации источника, уругваец уже провёл переговоры с «Торонто». Он готов пойти на снижение зарплаты ради трансфера. В московском клубе Лаксальт зарабатывает € 1,6 млн в год. «Торонто» не сможет платить ему столько.

В текущем сезоне 29-летний защитник сыграл за «Динамо» в 14 матчах чемпионата России, а также он провёл две встречи в Кубке России.

Напомним, московский клуб приобрёл защитника у «Милана» летом прошлого года за € 3,5 млн.

После 29 матчей «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. В последнем туре московский клуб сыграет с «Сочи» на домашнем стадионе 21 мая.