Анчелотти: если Марсело уйдёт из «Реала», то сделает это, будучи одним из лучших в истории

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об истекающем контракте с 34-летним бразильским защитником «сливочных» — Марсело.

«Последняя игра Марсело? Он ещё не попрощался и по-прежнему будет нашим капитаном на финале в Париже. Если он уйдёт после финала, то сделает это, будучи одним из лучших крайних защитников в истории», — приводит слова Анчелотти Marca.

Марсело опасно пробил в сторону ближнего угла.

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Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. В нынешнем сезоне бразильский защитник принял участие в 11 матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость Марсело оценивается порталом Transfermarkt в € 3 млн.