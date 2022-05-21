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Инвестиционный фонд из Бахрейна вышел из переговоров по приобретению «Милана»

Инвестиционный фонд из Бахрейна вышел из переговоров по приобретению «Милана»
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Бахрейнский инвестиционный фонд Investcorp решил выйти из переговоров по приобретению лидера чемпионата Италии – «Милана». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Reuters.

Компания, казалось, была невероятно близка к заключению сделки с «россонери», но переговоры зашли в тупик относительно формулы их предложения в размере € 1,2 млрд, из которых € 400 млн должны были поступить в качестве кредитных средств, а остальные € 800 млн — из собственного капитала. Владельцы «Милана» — компания Elliot — были не в восторге от этой идеи, так как последние несколько лет они упорно трудились, чтобы сбалансировать бухгалтерские счета и погасить все кредиты.

Однако на столе у Elliot по-прежнему остаётся предложение от другого американского фонда – RedBird — в размере € 1,8 млрд, переговоры между сторонами продолжаются.

Напомним, «Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 83 очка в 37 матчах. В заключительной игре с «Сассуоло» на выезде «россонери» достаточно набрать одно очко, чтобы выиграть трофей.

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