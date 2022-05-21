В «Эвертоне» отреагировали на обращение «Лидса» и «Бёрнли» о возможном нарушении ФФП

Руководство «Эвертона» выступило с заявлением после обращения клубов чемпионата Англии – «Лидса» и «Бёрнли» в английскую Премьер-лигу (АПЛ) по вопросу возможного нарушения «ирисками» правил финансового фэйр-плей.
«Сейчас мы находимся в тесном сотрудничестве с Премьер-лигой, чтобы убедиться, что мы соблюдаем требования. У нас нет никаких проблем в этом вопросе. Внешние аудиторы рассказали нам, что мы можем и чего не можем требовать делать по правилам после пандемии. Если клубы хотят подать в суд, это их решение», — приводит слова из заявления «Эвертона» Goal.
Футболисты, которых продавали слишком дёшево.
На прошлой неделе «Бёрнли» и «Лидс» направили в Премьер-лигу обращение с вопросом, были ли нарушены правила финансового фэйр-плей «Эвертоном» после того, как они зафиксировали убытки в размере € 440 млн за предыдущий трехлетний период.
- 21 мая 2022
-
05:26
-
04:56
-
04:48
-
04:45
-
04:25
-
04:20
-
04:06
-
03:46
-
03:39
-
03:21
-
03:19
-
03:02
-
02:48
-
02:42
-
02:33
-
02:16
-
02:11
-
01:55
-
01:30
-
00:55
-
00:37
-
00:25
-
00:04
-
00:01
- 20 мая 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:37
-
23:24
-
23:16
-
23:11
-
22:44
-
22:43
-
22:40
-
22:36
-
22:29