В «Эвертоне» отреагировали на обращение «Лидса» и «Бёрнли» о возможном нарушении ФФП

Руководство «Эвертона» выступило с заявлением после обращения клубов чемпионата Англии – «Лидса» и «Бёрнли» в английскую Премьер-лигу (АПЛ) по вопросу возможного нарушения «ирисками» правил финансового фэйр-плей.

«Сейчас мы находимся в тесном сотрудничестве с Премьер-лигой, чтобы убедиться, что мы соблюдаем требования. У нас нет никаких проблем в этом вопросе. Внешние аудиторы рассказали нам, что мы можем и чего не можем требовать делать по правилам после пандемии. Если клубы хотят подать в суд, это их решение», — приводит слова из заявления «Эвертона» Goal.

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На прошлой неделе «Бёрнли» и «Лидс» направили в Премьер-лигу обращение с вопросом, были ли нарушены правила финансового фэйр-плей «Эвертоном» после того, как они зафиксировали убытки в размере € 440 млн за предыдущий трехлетний период.