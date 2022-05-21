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Рангник: поддерживаю связь с тен Хагом через WhatsApp. Скоро надеюсь увидеться с ним лично

Рангник: поддерживаю связь с тен Хагом через WhatsApp. Скоро надеюсь увидеться с ним лично
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, что поддерживает связь с будущим наставником «манкунианцев» Эриком тен Хагом посредством общения через один из популярных средств обмена сообщениями и надеется провести с ним личную встречу уже в ближайшее время.

«Мы поддерживали связь через WhatsApp, и, надеюсь, у нас будет возможность встретиться и поговорить лично либо в выходные, либо, самое позднее, в понедельник утром. Я с нетерпением жду возможности познакомиться с ним лично.

Мы уже подробно говорили обо всех различных областях, где я мог бы быть полезен. Не так просто или не так сложно понять, в чём я могу помочь.

Я думаю, что за последние 15 лет с «Хоффенхаймом», «Зальцбургом» и «Лейпцигом», я показал, что даже таким известным клубам, как «Манчестер Юнайтед», можно находить, развивать и даже продавать игроков. Я знаю, что «Манчестер Юнайтед» — это не продающий клуб, а скорее развивающийся и покупающий, но это возможно, и это самое главное, что клуб находит игроков, для которых следующим логическим шагом в их карьере является развитие их спортивной карьеры», — приводит слова Рангника Manchester Evening News.

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