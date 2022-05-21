Салах высказался о предстоящем заключительном матче в АПЛ и финале Лиги чемпионов

29-летний египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах выразил мнение о заключительных играх сезона для «мерсисайдцев» – с «Вулверхэмптоном» в чемпионате Англии и мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.
«Я хочу, чтобы «Манчестер Сити» проиграл или сыграл вничью в последнем туре, и тогда мы сможем выиграть чемпионат. В команде мы все общаемся друг с другом на эту тему, и все взволнованы. Такая ситуация произошла два года назад, и тогда они выиграли чемпионат. Мы все настроены оптимистично, сначала сделаем, что в наших руках, а затем посмотрим, как всё сложится.
Финал Лиги чемпионов? Когда я сказал, что хотел бы, чтобы мы встретились с «Реалом», это было воспринято так, как будто я сказал что-то не то о них. Я говорю о сильнейшей команде в истории турнира, и я сказал это из-за того, что произошло раньше. Матч будет сложным, они уже показали, на что способны. Я очень взволнован этим финалом и надеюсь, что мы сможем его выиграть», — приводит слова Салаха Reuters со ссылкой на BeIN Sports.
В нынешнем сезоне Салах принял участие в 49 встречах во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 16 результативными передачами.
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