Форвард «Ромы» Абрахам: надеюсь, мы завершим этот сезон с трофеем
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам высказался о текущем сезоне.
«Как я уже говорил, я влюбился в этот клуб с первого дня пребывания здесь. Я всегда буду стараться приносить максимальную пользу команде своими голами и передачами. Посмотрим, что будет дальше, но моё сердце здесь. Это был хороший сезон. Надеюсь, мы завершим его с трофеем», — цитирует Абрахама CalcioNews24 со ссылкой на DAZN.
В текущем сезоне 24-летний нападающий провёл за «Рому» 52 матча во всех турнирах, забив 27 голов, а также отдав 5 результативных передач.
Напомним, что «Рома» вышла в финал Лиги конференций. В финальной игре итальянский клуб сыграет с «Фейеноордом». Матч пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».
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