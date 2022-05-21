Форвард «Ромы» Абрахам: надеюсь, мы завершим этот сезон с трофеем

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам высказался о текущем сезоне.



«Как я уже говорил, я влюбился в этот клуб с первого дня пребывания здесь. Я всегда буду стараться приносить максимальную пользу команде своими голами и передачами. Посмотрим, что будет дальше, но моё сердце здесь. Это был хороший сезон. Надеюсь, мы завершим его с трофеем», — цитирует Абрахама CalcioNews24 со ссылкой на DAZN.



В текущем сезоне 24-летний нападающий провёл за «Рому» 52 матча во всех турнирах, забив 27 голов, а также отдав 5 результативных передач.

Напомним, что «Рома» вышла в финал Лиги конференций. В финальной игре итальянский клуб сыграет с «Фейеноордом». Матч пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».