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Стали известны подробности финансового предложения «ПСЖ» для Мбаппе

Стали известны подробности финансового предложения «ПСЖ» для Мбаппе
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«Пари Сен-Жермен» пытается сохранить в своём составе нападающего Килиана Мбаппе. Французский клуб сделал огромное финансовое предложение, чтобы уговорить молодую звезду продлить контракт с клубом, сообщает Eurosport.

По сведениям источника, парижане предложили нападающему зарплату в размере € 100 млн в год после вычета налогов, а также подписной бонус в размере € 300 млн в виде единоразовой выплаты.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» пытается удержать главную звезду команды от перехода в мадридский «Реал». Французский клуб предложил Мбаппе стать владельцем проекта со следующего сезона, когда он получит право голоса при смене тренера и сможет следить за трансферной политикой.

Напомним, в нынешнем сезоне за «Пари Сен-Жермен» Мбаппе сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 26 результативными передачами. Уже 30 июня этого года истекает его контракт с нынешним клубом, после чего Килиан Мбаппе выйдет на рынок свободных агентов.

Футболисты, которых продали слишком дёшево.

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Источник: президент «Реала» сообщил игрокам, что Мбаппе не перейдёт в «Королевский клуб»
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