Стал известен обладатель награды лучшему полузащитнику сезона в чемпионате Италии

29-летний хорватский футболист миланского «Интера» Барсело Брозович признан лучшим полузащитником по итогам сезона в чемпионате Италии. Об этом сообщает пресс-служба турнира в «Твиттере».
В нынешнем сезоне Серии А Брозович провёл за свой клуб 34 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. На его счету также восемь матчей и один гол в действующем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.
Ранее сообщалось, что Марсело Брозович продлил контракт с «Интером» до лета 2026 года и будет зарабатывать € 7,5 млн с учётом бонусов.
После 37 туров Серии А «Интер» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидера, «Милана», на два очка. В последнем туре «нерадзурри» у себя на поле примут «Сампдорию».
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