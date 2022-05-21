«Тоттенхем» намерен бесплатно заполучить Перишича

Английский «Тоттенхэм Хотспур» в ближайшее трансферное окно планирует подписать контракт с хорватским полузащитником миланского «Интера» Иваном Перишичем, сообщает ESPN.

По сведениям источника, «шпоры» планируют заполучить футболиста бесплатно, так как по окончании текущего сезона у него истекает срок контракта с «Интером» и Перишич может стать свободным агентом.

Перишич выступает за итальянскую команду с 2015 года, перейдя туда из немецкого «Вольфсбурга». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между Перишичем и «Интером» истекает в конце нынешнего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 10 млн.



Ранее сообщалось, что Иваном Перишичем интересуется туринский «Ювентус».