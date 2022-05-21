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Тухель: Кепа заслуживает больше игрового времени

Тухель: Кепа заслуживает больше игрового времени
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель считает, что испанский голкипер команды Кепа Аррисабалага заслуживает больше игрового времени.

«Его будущее зависит от того, чего он хочет и каковы его планы. Я знаю, что для нас большая честь иметь Менди и Кепу в команде, но я также точно знаю, что Кепа недоволен ситуацией, потому что он заслужил больше игрового времени, и он может быть сильным основным голкипером. Он перешёл в команду в качестве основного вратаря, поэтому ситуация непростая. Он был фантастическим командным игроком с первого дня и никогда никого не подводил.

Мы ещё не общались с ним, но я знаю, что тренеры вратарей сейчас ведут эти разговоры, а также мы не торопимся в плане переговоров с ним и размышлений о том, что лучше и каковы возможности. Как тренер я, конечно, очень рад, что у меня в составе два сильных голкипера, так что посмотрим», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.

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