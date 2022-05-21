Клопп заявил, что не будет рисковать здоровьем Салаха в последнем туре АПЛ

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии последнего матча команды в текущем сезоне АПЛ в интервью журналистам прокомментировал состояние здоровья лидера команды Мохамеда Салаха и оценил вероятность его участия в игре.

«Я рад, что Салах и Вирджил ван Дейк вернулись в общую группу. Конечно, я бы хотел, чтобы все они смогли принять участие в последнем матче чемпионата. Но сейчас я не могу сказать точно, смогут ли ребята играть.

На самом деле я хорошо понимаю голевую битву Салаха с Сон Хын Мином, но у нас нет права рисковать им. Сам Мохамед не хочет рисковать, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Юргена Клоппа ESPN.

Напомним, в последнем туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится в воскресенье, 22 мая. Начало матча – в 18:00 мск.