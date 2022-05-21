Йылмаз покинет «Лилль» по окончании сезона

Турецкий нападающий Бурак Йылмаз покинет «Лилль» по окончании текущего сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

«Клуб благодарит своего нападающего, который навсегда останется одним из великих творцов титула чемпиона Франции 2021 года. Бурак Йылмаз, сыгравший 72 игры и забивший в общей сложности 25 голов в футболке нашей команды, останется в современной истории «Лилля» одним из самых символичных и харизматичных нападающих. В то время, когда наши пути расходятся, клуб и жители Лилля в целом хотели бы поблагодарить эту икону международного футбола и воздать ему должное за его участие, а также за силу и гордость, которые он привил целому поколению жителей города. Спасибо за все, Бурак! Вы всегда будете здесь как дома», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Лиги 1 36-летний Йылмаз провёл за клуб 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.